Cadelinha é resgatada com útero exposto no Estrela do Sul

Grupo busca doações para custear cirurgia e garantir recuperação da cadela

Uma cadela foi encontrada gravemente ferida na calçada de uma residência no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande, e mobilizou um grupo de amigos em uma ação de resgate. O animal apresentava prolapso uterino, condição em que o útero fica exposto para fora do corpo, e precisou de atendimento veterinário. O caso aconteceu na noite de sábado (18), quando Thalisson Malaquias e amigos perceberam a presença da cadela próximo à casa onde estavam reunidos.

A situação só foi identificada após uma veterinária que fazia parte do grupo avaliar o animal e constatar a gravidade do ferimento. Inicialmente, os amigos suspeitaram que a cadela pudesse ter sofrido maus-tratos, mas a hipótese mais provável é que o problema tenha ocorrido após um possível parto, já que nenhum filhote foi encontrado nas proximidades.

O animal estava debilitado, com sinais de inflamação e forte odor.