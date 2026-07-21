Viventeris celebra mais de 20 anos de cuidado com a saúde bucal

Empresa amplia acesso à odontologia com qualidade e inovação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Companhia reafirma compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos beneficiários

Há mais de 20 anos no mercado, a Viventeris consolidou sua atuação no setor odontológico, oferecendo planos com foco em prevenção, atendimento humanizado e qualidade nos serviços prestados. A empresa, com sede em Maringá (PR), ampliou sua presença e atende milhares de beneficiários em diferentes regiões.

Ao longo da trajetória, a Viventeris acompanhou a evolução da saúde suplementar, investindo em inovação, tecnologia e processos que tornam o atendimento mais eficiente. A operadora destaca que a saúde bucal tem impacto direto na autoestima, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

Com uma rede de profissionais credenciados e parceiros, a empresa busca oferecer soluções acessíveis e atendimento seguro aos clientes. A Viventeris reforça seu compromisso em promover saúde, confiança e relacionamentos duradouros por meio de serviços odontológicos de excelência.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Otávio Trad destaca convênio entre Câmara e UCDB para qualificação do Legislativo

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta terça-feira (14), a Câmara Municipal de Campo Grande firmou um Termo de Cooperação com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O...
Leia mais

Professor Rinaldo destaca atuação da CCJR e reforça papel da comissão na qualidade das leis aprovadas em Mato Grosso do Sul

Milton - 0
Os trabalhos do primeiro semestre legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi...
Leia mais

Corinthians exibe pela 1ª vez propaganda de APP de acompanhantes no uniforme

ANELISE PEREIRA - 0
Putar*a no futebol!! Depois das casas de apostas dominarem as transmissões de partidas de futebol, inclusive utilizando jogadores e namoradas de jogadores para fazer...
Leia mais

Obras de drenagem preparam Jd. das Nações para asfalto

ANELISE PEREIRA - 0
As obras de drenagem no Jardim das Nações seguem em andamento e já atingiram cerca de 20% de execução. A intervenção integra o Vira...
Leia mais