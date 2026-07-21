Viventeris celebra mais de 20 anos de cuidado com a saúde bucal

Companhia reafirma compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos beneficiários

Há mais de 20 anos no mercado, a Viventeris consolidou sua atuação no setor odontológico, oferecendo planos com foco em prevenção, atendimento humanizado e qualidade nos serviços prestados. A empresa, com sede em Maringá (PR), ampliou sua presença e atende milhares de beneficiários em diferentes regiões.

Ao longo da trajetória, a Viventeris acompanhou a evolução da saúde suplementar, investindo em inovação, tecnologia e processos que tornam o atendimento mais eficiente. A operadora destaca que a saúde bucal tem impacto direto na autoestima, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.

Com uma rede de profissionais credenciados e parceiros, a empresa busca oferecer soluções acessíveis e atendimento seguro aos clientes. A Viventeris reforça seu compromisso em promover saúde, confiança e relacionamentos duradouros por meio de serviços odontológicos de excelência.