Trabalhador desaparecido é encontrado morto em Corguinho

Edson Correia de Lima desapareceu durante o trabalho na sexta-feira

Edson Correia de Lima, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (20), em Corguinho, a 78 quilômetros de Campo Grande, após permanecer desaparecido por três dias. O trabalhador havia sumido na última sexta-feira (17), enquanto operava uma draga de areia durante o expediente.

Segundo as informações iniciais, Edson realizava a extração de areia para abastecer uma caixa de armazenamento quando desapareceu. Um colega estranhou a falta de comunicação e tentou contato pelo rádio da empresa, mas não recebeu resposta, dando início às buscas.

Após três dias de procura, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da vítima encostado em uma pedra, aproximadamente 600 metros do local onde ele havia sido visto pela última vez. Familiares acompanharam as buscas, enquanto a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram na área para realizar os levantamentos que irão apurar as circunstâncias da morte.