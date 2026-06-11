Adolescente morre atropelado a caminho da escola no Nova Lima

Ocorrência mobilizou equipes de socorro na capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Jovem de 14 anos não resiste após ser atingido por veículo

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado no início da tarde desta quinta-feira (11), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O acidente ocorreu na Avenida Cândido Garcia de Lima, quando o jovem seguia para a escola e foi atingido por um carro. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão, que seguem sob apuração. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, apesar do rápido acionamento das equipes de socorro.

O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência e prestaram atendimento, enquanto a área foi isolada para os trabalhos periciais. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.


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