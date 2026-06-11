Adolescente morre atropelado a caminho da escola no Nova Lima

Jovem de 14 anos não resiste após ser atingido por veículo

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado no início da tarde desta quinta-feira (11), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O acidente ocorreu na Avenida Cândido Garcia de Lima, quando o jovem seguia para a escola e foi atingido por um carro. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão, que seguem sob apuração. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, apesar do rápido acionamento das equipes de socorro.

O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência e prestaram atendimento, enquanto a área foi isolada para os trabalhos periciais. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.





