Lia Nogueira reforça ações em Caarapó com investimentos em saúde e inclusão social

Recursos de R$ 360 mil fortalecem saúde, feira e projetos sociais no município

Em Caarapó, a deputada estadual Lia Nogueira acompanhou nesta quinta-feira (11) uma série de entregas do Governo do Estado, reforçando ações já desenvolvidas no município desde o início do mandato. Ao todo, foram destinados R$ 360 mil em recursos para diferentes áreas, com destaque para investimentos na saúde e no fortalecimento de projetos sociais que atendem a população em situação de vulnerabilidade. Entre as ações, está o Hospital Beneficente São Mateus, que recebeu apoio para melhorias estruturais e aquisição de respiradores, ampliando a capacidade de atendimento da unidade.

Na área social, iniciativas como a FEPEC e o Projeto Benjamim se consolidam como espaços de geração de renda e acolhimento, com relatos de beneficiadas que destacam a importância da feira para a autonomia financeira e melhoria da qualidade de vida. Segundo representantes das entidades, o apoio parlamentar contribuiu para ampliar o alcance do atendimento, especialmente a mulheres em situação de vulnerabilidade. Outro projeto contemplado foi o Revivi, voltado à recuperação de dependentes químicos, que utiliza atividades práticas como a piscicultura para auxiliar no processo terapêutico e de reinserção social.

Para os responsáveis, a iniciativa representa disciplina, aprendizado e estímulo diário aos participantes em tratamento. A deputada afirmou que o trabalho em Caarapó reflete uma atuação próxima das demandas locais e das entidades sociais. A agenda na região também incluiu compromissos no município de Maracaju, com continuidade de ações voltadas ao desenvolvimento regional.

