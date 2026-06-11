EXTRA: Justiça revoga prisão do engenheiro Rudi Fiorezi

Revogada agora a prisão preventiva do engenheiro e ex-secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande Rudi Fiorezi.

Também revogadas as prisões de: Fernando de Souza Oliveira e Erick Valadão Ferreira de Paula. A decisão também alcançou: Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa, Mehdi Talayeh.

O trabalho do advogado Dr. Fábio Ferraz, coroado de êxito, terminou com um sofrimento desnecessário e inenarrável de todos os envolvidos. Começa agora um trabalho de defesa que pretende provar a inocência de todos os envolvidos.