EXTRA: Justiça revoga prisão do engenheiro Rudi Fiorezi

Milton
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Foto: Ilustrativa

Revogada agora a prisão preventiva do engenheiro e ex-secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande Rudi Fiorezi.

Também revogadas as prisões de: Fernando de Souza Oliveira e Erick Valadão Ferreira de Paula. A decisão também alcançou: Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa, Mehdi Talayeh.

O trabalho do advogado Dr. Fábio Ferraz, coroado de êxito, terminou com um sofrimento desnecessário e inenarrável de todos os envolvidos. Começa agora um trabalho de defesa que pretende provar a inocência de todos os envolvidos.

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