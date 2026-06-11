AO VIVO: México e África do Sul abrem a Copa do Mundo no Estádio Azteca

Jogo inaugural do Grupo A marca início da competição mundial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arte CNN

Seleções buscam largada positiva no Grupo A


México e África do Sul entram em campo no jogo de abertura da Copa do Mundo FIFA no Estádio Azteca, na Cidade do México, em confronto válido pela 1ª rodada do Grupo A. A partida marca o início oficial da competição e coloca frente a frente duas seleções em busca de uma estreia positiva no torneio. Com o apoio da torcida, o México tenta fazer valer o mando de campo e iniciar o Mundial com vitória. A África do Sul, por sua vez, aposta na organização tática e na superação para surpreender o adversário fora de casa.

O duelo também ganha destaque pelo simbolismo de abrir o evento em um dos estádios mais tradicionais do futebol mundial, aumentando a expectativa do público e das equipes. As seleções chegam preparadas após semanas de treinamentos intensos e ajustes finais para a estreia. A bola rola marcando oficialmente o início de mais uma edição da Copa do Mundo.

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