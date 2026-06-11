Ampliação da rede elétrica deve modernizar propriedades rurais em Angélica

A chegada de infraestrutura moderna no campo garante dignidade e aumento da capacidade produtiva para quem vive do agronegócio. Com este objetivo de transformar investimentos em oportunidades reais, o deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou solicitação oficial ao Governo do Estado e à concessionária Energisa para incluir o Distrito de Ipezal, no município de Angélica, no Programa MS Trifásico. A iniciativa assegura a energia elétrica necessária para o funcionamento de novos sistemas de irrigação e tecnologias indispensáveis ao trabalho diário da Associação de Micro e Pequenos Produtores Rurais de Ipezal e Região (AMPPRIR).

A indicação do parlamentar contempla a construção de aproximadamente dois quilômetros de nova rede nas imediações da Estrada Linha 23 e da rodovia MS-145, conectando a sede da entidade ao poço artesiano responsável por abastecer a região, além da substituição definitiva dos antigos postes de eucalipto. A implementação da rede trifásica fortalece a atividade rural e permite aos pequenos produtores tornarem suas propriedades eficientes e competitivas no mercado. Essa melhoria estrutural reflete diretamente na geração de empregos e fomenta o desenvolvimento econômico de toda a comunidade agrícola.

O pedido foi formalizado na Assembleia Legislativa após articulação com os vereadores Alex Rodinha e Ivo do Ipezal, demonstrando o trabalho conjunto em prol das famílias do município. O documento foi encaminhado para os secretários estaduais Rodrigo Perez Ramos (Governo e Gestão Estratégica) e Artur Henrique Leite Falcette (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em alinhamento com o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos.