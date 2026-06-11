Produtor rural deve regularizar CCIR até 17 de junho

Regularização do CCIR é obrigatória para operações rurais no país

Produtores rurais de todo o país têm até o dia 17 de junho para realizar o pagamento da taxa cadastral do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 2026, documento obrigatório para manter a regularidade dos imóveis junto ao INCRA. A emissão do certificado já está disponível e depende da quitação da taxa dentro do prazo estabelecido pelo órgão federal, sendo uma etapa essencial para garantir a validade do cadastro rural. O CCIR comprova a situação do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural e é requisito para operações como venda, transferência, arrendamento, desmembramento, inventários e partilhas.

Também é exigido por instituições financeiras para liberação de crédito rural e financiamentos, reforçando sua importância para o setor produtivo. O documento possui validade anual e exige atualização constante para evitar pendências cadastrais e restrições em transações imobiliárias. A regularização pode ser feita pela internet ou em unidades de atendimento do Incra, facilitando o acesso dos produtores em todo o país. Quem não cumprir o prazo pode enfrentar dificuldades para acessar serviços bancários e realizar operações com o imóvel rural. O governo destaca que a atualização cadastral garante segurança jurídica e maior organização no campo.

A recomendação é que os produtores não deixem para a última hora e regularizem a situação o quanto antes. Mais informações estão disponíveis no portal oficial do governo federal.



Emissão do CCIR – Gov.br