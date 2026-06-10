Podcast Na Boca do Povo bate recorde de interação e reúne grandes nomes em noite especial

Neste episódio, o apresentador Santhiago Filho recebeu José Nascimento Sobrinho, Cristiane Batista e Lye Meireles.

O programa contou ainda com o Momento da Beleza com a Dra. Laura Barão e Comportamento com a Dra. Mary Meiry.

Direto do estúdio da Boca do Povo, nos altos do Carandá Bosque, o apresentador Santhiago Filho comandou mais uma edição de grande sucesso do Podcast Na Boca do Povo, que foi ao ar na noite desta terça-feira (09), reunindo convidados especiais, grande participação do público, sorteios de prêmios e excelente audiência durante o 52º episódio do programa.

Com transmissão ao vivo pelo canal Boca do Povo News no YouTube, o podcast contou com interação intensa dos internautas, incluindo a participação de ouvintes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Uma das ganhadoras dos sorteios foi da cidade de Dois Irmãos do Buriti, mostrando o alcance estadual do programa.

José Nascimento Sobrinho destaca trajetória e defesa da Polícia Civil

Abrindo a noite de entrevistas, Santhiago Filho recebeu o presidente do Sinpol-MS, José Nascimento da Silva Sobrinho. Natural de Corumbá e morador de Campo Grande, Sobrinho atua há mais de duas décadas na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Formado em Engenharia Civil e Direito, atualmente também cursa Farmácia e Educação Física. Durante a entrevista, relembrou sua trajetória profissional, passando por diversos setores da Polícia Civil, como inteligência, atendimento ao turista, recursos humanos, coordenadoria de projetos e delegacias especializadas.

Em um momento descontraído, comentou que decidiu cursar Farmácia pensando em atuar futuramente ao lado da esposa, que atualmente possui três farmácias na Capital. Hoje, à frente do Sinpol-MS, trabalha na valorização da categoria e na defesa dos profissionais da segurança pública.

Cristiane Batista apresenta metodologia inovadora da Podocure

A empreendedora Cristiane Batista também participou do programa e falou sobre sua trajetória de sucesso à frente da Podocure, metodologia inovadora voltada à área dos cuidados com os pés.

Natural de Campo Grande, Cristiane iniciou essa nova fase profissional em 2020 e rapidamente expandiu sua atuação para diversos estados brasileiros e também para o exterior. Segundo ela, a Podocure ocupa uma lacuna entre manicure, pedicure e podologia tradicional.

Durante a entrevista, destacou que possui milhares de alunas em países como Japão, Estados Unidos, América Latina e Europa. Sua missão, segundo explicou, é transformar vidas por meio da capacitação profissional e do empreendedorismo feminino.

Lye Meireles encanta audiência com música e novidades da carreira

Fechando a noite com muita música e descontração, o podcast recebeu a cantora, compositora e musicista Lye Meireles, que levou talento e emoção ao estúdio da Boca do Povo.

Natural de Corumbá e campo-grandense de coração, Lye possui 14 anos de carreira artística e vem desenvolvendo um importante trabalho de valorização da música regional sul-mato-grossense.

Durante o programa, interpretou várias canções ao vivo, falou sobre novos projetos e relembrou momentos marcantes da carreira. Ao longo dos anos, participou de gravações, projetos autorais e parcerias com artistas de projeção nacional, ajudando a fortalecer e divulgar a cultura pantaneira para diferentes regiões do país.

Sorteios e participação do público movimentaram a transmissão

O Podcast Na Boca do Povo segue consolidado como um dos programas de entrevistas mais acompanhados das redes sociais em Mato Grosso do Sul. Sob direção de Josimar Palácio e apresentação de Santhiago Filho, o programa vai ao ar todas as terças-feiras trazendo entrevistas com empresários, políticos, profissionais liberais, artistas e personalidades do estado.

Além das entrevistas, a atração realiza sorteios de brindes, cestas básicas da S&S e PIX para os internautas que acompanham e participam ao vivo pelo YouTube.

Acompanhe os próximos episódios, se inscreva no canal Boca do Povo News no YouTube, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece no Podcast Na Boca do Povo.