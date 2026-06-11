Cidade da Copa transforma Esplanada em arena da torcida

A Esplanada Ferroviária será o ponto oficial de encontro da torcida campo-grandense durante a Copa do Mundo de 2026. Com estrutura completa, atrações culturais e acesso gratuito, a Cidade da Copa promete reunir milhares de pessoas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um dos espaços históricos e culturais mais emblemáticos de Campo Grande.

O evento contará com praça de alimentação, feira criativa, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão das partidas, banheiros, equipe de segurança e toda a logística necessária para garantir conforto e comodidade ao público. Também serão disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs).

A iniciativa é realizada pelo Ponto Bar, com correalização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Para o empresário e responsável pelo Ponto Bar, Thallyson Perez, a proposta é transformar a Esplanada Ferroviária em um grande espaço de convivência para os torcedores.

“Queremos que a população viva a emoção da Copa do Mundo de forma coletiva, ocupando um espaço histórico da cidade e fortalecendo o sentimento que apenas a Seleção Brasileira consegue despertar em todos nós. A Cidade da Copa será um ambiente para torcer, celebrar e viver momentos inesquecíveis”, destaca.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Maicon Nogueira Mommad, toda a estrutura foi planejada para receber as famílias com segurança, conforto e acessibilidade.

“A Prefeitura de Campo Grande apoia a Cidade da Copa para oferecer à população um espaço seguro, organizado e de qualidade. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor para que campo-grandenses e visitantes possam acompanhar esse grande evento esportivo com conforto, segurança e alegria”, afirma.

A Cidade da Copa será instalada na Rua Dr. Temístocles, na Esplanada Ferroviária, com transmissão gratuita de todos os jogos da Seleção Brasileira. Além de acompanhar as partidas, o público poderá aproveitar atrações culturais nos intervalos e após os jogos, visitar a praça de alimentação, prestigiar a feira de economia criativa e participar da tradicional troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo.

A programação terá início às 16 horas e seguirá até a meia-noite, transformando a Esplanada Ferroviária em um ambiente de celebração do futebol, da cultura e da convivência entre famílias e amigos.