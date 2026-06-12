Hashioka promove audiência sobre atuação do IBGE e o papel das estatísticas no planejamento de Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, nesta quarta-feira, 10, a audiência pública “Retratos de uma Nação em Movimento: a Identidade Brasileira e a Singularidade de Mato Grosso do Sul sob a Lupa de 90 Anos do IBGE”, proposta e presidida pelo deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos). O encontro reuniu representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), autoridades estaduais, instituições de ensino, gestores públicos e membros da sociedade civil para debater a contribuição das informações estatísticas e geográficas para o desenvolvimento do Estado e do País.

Ao abrir os trabalhos, Hashioka destacou a relevância do IBGE para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisões em áreas essenciais, como educação, saúde, infraestrutura, habitação, saneamento, emprego, renda e desenvolvimento regional. O parlamentar ressaltou ainda que a audiência foi realizada a partir de uma solicitação do próprio Instituto, em um momento especial em que a instituição celebra 90 anos de atuação no Brasil.



Durante o evento, o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, abordou os desafios e perspectivas da produção estatística brasileira e a importância da aproximação entre a instituição e a sociedade. Ao agradecer a realização da audiência pública, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou a importância do reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição e seus servidores em todo o país.



Em sua fala, Pochmann ressaltou que o instituto conta atualmente com mais de 11 mil servidores ativos, distribuídos pelas 27 superintendências estaduais, pelo Distrito Federal e por mais de 560 agências, formando uma ampla e qualificada rede de coleta de informações. “O IBGE é uma das pouquíssimas instituições que entram na casa de cada brasileiro. Os dados que produzimos funcionam como uma bússola do país, indicando os caminhos que a nação está percorrendo, e também como um retrato fiel da realidade nacional”, afirmou, ao agradecer ao proponente pela iniciativa de abrir espaço na Assembleia Legislativa para homenagear os 90 anos do instituto.



Para Hashioka, a audiência pública fortaleceu a integração entre o Poder Legislativo, o IBGE e os diversos setores da sociedade, contribuindo para que as decisões que impactam a vida dos sul-mato-grossenses sejam cada vez mais fundamentadas em informações técnicas e confiáveis. Em seu discurso, o parlamentar destacou a relevância do debate promovido em parceria com o IBGE e ressaltou a contribuição histórica da instituição para o desenvolvimento do Brasil.



Segundo o deputado, os 90 anos do instituto representam uma trajetória marcada pela produção de informações estatísticas, geográficas, cartográficas e socioeconômicas que servem de base para a formulação de políticas públicas, o planejamento governamental e a tomada de decisões em diversos setores. “Quando falamos em educação, saúde, infraestrutura, habitação, saneamento, geração de emprego e renda, desenvolvimento regional ou preservação ambiental, estamos falando de áreas que dependem diretamente de dados confiáveis. E é justamente essa a missão do IBGE: retratar a realidade brasileira com rigor técnico, independência e credibilidade”, afirmou.

Como engenheiro e homem público, o deputado defendeu que decisões eficientes precisam estar fundamentadas em informações precisas e diagnósticos consistentes. “Não há planejamento eficiente sem diagnóstico adequado. Não há gestão responsável sem conhecimento da realidade. E não há desenvolvimento duradouro sem dados que permitam avaliar resultados e corrigir rumos quando necessário”, declarou. O parlamentar acrescentou que a audiência pública reforça o papel da Assembleia Legislativa como espaço de diálogo democrático, aproximando instituições, gestores e sociedade na busca por soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.



Também participaram da mesa de autoridades o superintendente estadual do IBGE em Mato Grosso do Sul, Mário Alexandre de Pinna Frazeto; o defensor público Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (NUFAMD), representando o defensor público-geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini; o secretário executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo da Segov, Thaner Castro Nogueira; o gerente de Tecnologia da Informação da Planurb, Estevão Risso Campelo; e a chefe de gabinete da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Juliana Paracampos.



Além dos pronunciamentos institucionais, a programação contou ainda com apresentação cultural do Coral Unapi da UFMS, que interpretou músicas regionais, e a exibição de dois vídeos comemorativos pelos 90 anos do IBGE.