Hashioka participa de agenda de investimentos em Maracaju e destaca ações para desenvolvimento de MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em comemoração aos 102 anos de emancipação de Maracaju, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) cumpriu agenda no município da região sudoeste de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 11, acompanhando o governador Eduardo Riedel (PP) em uma série de entregas, autorizações de obras e supervisões de investimentos voltados à infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento básico. Além dos compromissos oficiais do Governo do Estado, o parlamentar também manteve reuniões e agendas próprias com lideranças locais e representantes da comunidade.

A programação teve início com o descerramento do totem da obra de implantação da pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio e cerca operacional do Aeródromo de Maracaju. O investimento fortalece a logística regional, amplia a capacidade de atração de novos negócios e cria melhores condições para o transporte de pessoas e mercadorias. Durante a agenda, também foi autorizada a futura licitação para implantação do balizamento noturno e para a construção do terminal de passageiros, ampliando a estrutura aeroportuária do município.

Na sequência, o deputado acompanhou a supervisão das obras de pavimentação e drenagem da Avenida 11 de Junho e participou do ato de entrega da pavimentação asfáltica da Avenida Senador Filinto Müller. As melhorias garantem mais segurança no trânsito, valorização urbana e melhores condições de deslocamento para moradores e produtores da região.

Outro destaque da agenda foi a entrega da interseção em nível na Rodovia MS-157, no acesso à Usina Cerradinho, obra que contribui para a segurança viária e para o escoamento da produção agroindustrial. Também foram entregues investimentos em saneamento, incluindo mais de 14 mil metros de rede coletora de esgoto, 798 ligações domiciliares e adequações na estação elevatória de esgoto, ações que promovem saúde pública, preservação ambiental e qualidade de vida para a população.


Hashioka ainda participou da Expomara Inclusiva e da 55ª Expomara, eventos que valorizam a inclusão social, fortalecem o agronegócio e movimentam a economia local. Paralelamente à programação estadual, o parlamentar manteve encontros com lideranças municipais, concedeu entrevista à imprensa local e participou de reuniões voltadas à identificação de demandas da população, reforçando seu compromisso de atuação próxima aos municípios.

Para Hashioka, a parceria entre os poderes é fundamental para garantir resultados concretos à população. “Quando Legislativo e Executivo caminham na mesma direção, quem ganha é a sociedade. Nosso papel é ouvir as demandas dos municípios, encaminhá-las ao Governo do Estado e acompanhar a execução dos investimentos. Maracaju é um exemplo de como a união de esforços permite a realização de obras estruturantes que geram desenvolvimento, fortalecem a economia e melhoram a qualidade de vida das pessoas”, destacou o deputado.

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