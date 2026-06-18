Brasil e UE intensificam tratativas sobre exportações de carne

União Europeia reforça diálogo para evitar veto à carne do Brasil

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gilson Abreu

Representante da UE destaca rastreabilidade como fator essencial para ampliar o comércio

O representante da União Europeia no Brasil, Damian Lluna, afirmou nesta quinta-feira (18), durante o Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), em Campo Grande (MS), que o novo mecanismo de diálogo entre o governo brasileiro e a Comissão Europeia demonstra engajamento para evitar um possível bloqueio às exportações de carnes brasileiras ao bloco. Segundo ele, equipes técnicas em Bruxelas e no Ministério da Agricultura trabalham intensamente para atender às exigências relacionadas ao controle do uso de antimicrobianos, cujo prazo final é 3 de setembro.

Lluna ressaltou que as regras europeias não são recentes e já são aplicadas aos produtores do bloco desde 2022, além de defender investimentos em rastreabilidade para fortalecer a competitividade brasileira. O conselheiro também destacou que o acordo entre Mercosul e União Europeia amplia as oportunidades comerciais, apesar dos desafios de implementação. Já o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues afirmou que o impasse possui fundamento técnico, mas reconheceu influência do protecionismo agrícola europeu. Ele defendeu que o Brasil apresente rapidamente as comprovações exigidas para demonstrar conformidade com as normas e preservar o acesso ao mercado europeu.

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