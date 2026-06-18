Messi lidera ranking da Fifa na Copa

Fifa divulga Power Ranking após primeira rodada do Mundial
A Fifa divulgou nesta quinta-feira o primeiro Power Ranking oficial da Copa do Mundo, elaborado com base no desempenho dos jogadores na rodada de abertura da competição. No ranking ofensivo, o argentino Lionel Messi aparece na liderança, seguido por Elijah Just, da Nova Zelândia, e Kylian Mbappé, da França. O brasileiro Vinicius Junior ocupa a nona colocação e é o único representante do Brasil entre os dez melhores do ataque. Na categoria criatividade, o iraniano Ramin Rezaeian lidera a classificação, enquanto Derek Cornelius, do Canadá, aparece em primeiro lugar entre os defensores.
Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o 67º colocado em criatividade e Douglas Santos ocupa a 61ª posição na defesa. O novo sistema da Fifa atribui notas de 0 a 10 aos jogadores de linha nas categorias ataque, criatividade e defesa, enquanto goleiros são avaliados em posse de bola e desempenho defensivo. A entidade informou que o Power Ranking será atualizado após cada partida da Copa do Mundo, refletindo o rendimento individual dos atletas ao longo do torneio.
Top 10 do ranking ofensivo da Fifa na Copa do Mundo
- Lionel Messi (Argentina)
- Elijah Just (Nova Zelândia)
- Kylian Mbappé (França)
- Yasin Ayari (Suécia)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Erling Haaland (Noruega)
- Amad Diallo (Costa do Marfim)
- Alexander Isak (Suécia)
- Vinicius Junior (Brasil)
- Luis Diaz (Colômbia)
Fifa divulga os 10 melhores em criatividade na Copa
- Ramin Rezaeian (Irã)
- Michael Olise (França)
- Florian Wirtz (Alemanha)
- Kang-in Lee (Coreia do Sul)
- Julio Enciso (Paraguai)
- Ryan Gravenberch (Holanda)
- Bukayo Saka (Inglaterra)
- Amad Diallo (Costa do Marfim)
- Brahim Diaz (Marrocos)
- Mohamed Salah (Egito)
Fifa divulga o top 10 do ranking de defesa
- Derek Cornelius (Canadá)
- Nikola Katic (Bósnia)
- Tarik Muharemovic (Bósnia)
- Xaver Schlager (Áustria)
- Tyler Adams (Estados Unidos)
- Sidny Lopes (Cabo Verde)
- Amar Dedic (Bósnia)
- Jesus Gallardo (México)
- Willy Semedo (Cabo Verde)
- Alessandro Circati (Austrália)