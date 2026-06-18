Messi lidera ranking da Fifa na Copa

Fifa divulga Power Ranking após primeira rodada do Mundial

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o primeiro Power Ranking oficial da Copa do Mundo, elaborado com base no desempenho dos jogadores na rodada de abertura da competição. No ranking ofensivo, o argentino Lionel Messi aparece na liderança, seguido por Elijah Just, da Nova Zelândia, e Kylian Mbappé, da França. O brasileiro Vinicius Junior ocupa a nona colocação e é o único representante do Brasil entre os dez melhores do ataque. Na categoria criatividade, o iraniano Ramin Rezaeian lidera a classificação, enquanto Derek Cornelius, do Canadá, aparece em primeiro lugar entre os defensores.

Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o 67º colocado em criatividade e Douglas Santos ocupa a 61ª posição na defesa. O novo sistema da Fifa atribui notas de 0 a 10 aos jogadores de linha nas categorias ataque, criatividade e defesa, enquanto goleiros são avaliados em posse de bola e desempenho defensivo. A entidade informou que o Power Ranking será atualizado após cada partida da Copa do Mundo, refletindo o rendimento individual dos atletas ao longo do torneio.

Top 10 do ranking ofensivo da Fifa na Copa do Mundo

Lionel Messi (Argentina) Elijah Just (Nova Zelândia) Kylian Mbappé (França) Yasin Ayari (Suécia) Harry Kane (Inglaterra) Erling Haaland (Noruega) Amad Diallo (Costa do Marfim) Alexander Isak (Suécia) Vinicius Junior (Brasil) Luis Diaz (Colômbia)

Fifa divulga os 10 melhores em criatividade na Copa

Ramin Rezaeian (Irã) Michael Olise (França) Florian Wirtz (Alemanha) Kang-in Lee (Coreia do Sul) Julio Enciso (Paraguai) Ryan Gravenberch (Holanda) Bukayo Saka (Inglaterra) Amad Diallo (Costa do Marfim) Brahim Diaz (Marrocos) Mohamed Salah (Egito)

Fifa divulga o top 10 do ranking de defesa