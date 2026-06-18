Lei de autoria do deputado Professor Rinaldo possibilitou criação do CEAME/TEA, que celebra 10 anos em MS

Milton
Publicado por Milton
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Criado a partir da Lei nº 4.770/2015, de autoria do deputado estadual Professor Rinaldo Modesto, o CEAME/TEA — Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Educação Especial/Transtorno do Espectro Autista — comemorou 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. O parlamentar participou da solenidade realizada pela Secretaria de Estado de Educação, destacando os avanços conquistados na área da educação inclusiva ao longo da última década.

A legislação proposta pelo deputado autorizou a criação de centros avançados voltados à capacitação de educadores e ao fortalecimento da inclusão escolar no Estado, resultando posteriormente na regulamentação do CEAME/TEA por meio do Decreto nº 14.480/2016.

Atualmente, a unidade é referência no atendimento e apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo avaliação e acompanhamento multiprofissional, orientação às famílias, formação continuada de professores, apoio pedagógico às escolas e ações voltadas à inclusão dos estudantes autistas.

Durante o evento, o deputado Professor Rinaldo ressaltou a importância da iniciativa e o impacto social construído ao longo desses 10 anos.

“O CEAME/TEA representa um avanço histórico para a inclusão em Mato Grosso do Sul. Ver esse trabalho completar 10 anos, transformando vidas e fortalecendo a educação especial, é motivo de orgulho para todos nós que acreditamos em uma escola mais humana, acessível e preparada para atender cada estudante em sua individualidade”, afirmou o deputado.

Ao longo da última década, o centro se tornou um importante instrumento de apoio às escolas e às famílias sul-mato-grossenses, contribuindo diretamente para a promoção da inclusão e do desenvolvimento educacional de estudantes com TEA em Mato Grosso do Sul.

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