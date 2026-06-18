Ponta Porã entrega 26 mil peças de agasalhos para alunos e famílias em vulnerabilidade

Campanha do Agasalho 2026 distribui 13 mil conjuntos confeccionados com recursos arrecadados na Feijoada Solidária

A Prefeitura de Ponta Porã está realizando a entrega de 26 mil peças de agasalhos por meio da Campanha do Agasalho 2026. A ação contempla todos os alunos da Rede Municipal de Ensino e também famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo proteção contra as baixas temperaturas que acompanham a chegada do inverno, previsto para começar em 21 de junho.

O prefeito Eduardo Campos, acompanhado da primeira-dama Paula Consalter Campos e da secretária municipal de Cidadania e Inclusão Social, Dilma da Silva, está percorrendo diferentes regiões do município para acompanhar a distribuição dos agasalhos.



Ao todo, foram confeccionados 13 mil conjuntos, totalizando 26 mil peças. A produção foi viabilizada com os recursos arrecadados durante a Feijoada Solidária realizada no ano passado, que teve como meta justamente garantir a confecção dos agasalhos distribuídos neste ano.

Segundo a primeira-dama Paula Consalter Campos, a expectativa agora é ampliar ainda mais os resultados da campanha. Ela destacou a participação da população da fronteira como fator fundamental para o sucesso da iniciativa.



“É uma causa nobre. Sempre que a gestão do prefeito faz uma convocação, a sociedade participa e nos ajuda. Temos certeza de que a edição deste ano da Feijoada Solidária – dia 27 de junho – terá o mesmo sucesso para que possamos distribuir ainda mais agasalhos no próximo ano para quem realmente precisa”, afirmou.



Paula informou que a distribuição segue em ritmo acelerado e que o objetivo é concluir as entregas antes da chegada do período mais rigoroso do inverno. “Estamos visitando as escolas municipais e também atendendo famílias em situação de vulnerabilidade. Nos próximos dias vamos concluir a entrega de todos os agasalhos para que a nossa comunidade esteja bem protegida durante o inverno”, ressaltou.

As entregas já beneficiaram diversas unidades escolares da rede municipal. Foram distribuídos 786 conjuntos na Escola Dora Landolfi, 759 na Escola Zaira Portela, 417 na Escola do Jardim Ivone e 287 na Escola Cooporã.



A primeira-dama destacou ainda a qualidade dos agasalhos produzidos. “Não vamos parar enquanto não entregarmos em 100% das unidades da rede municipal. Tivemos a preocupação de produzir agasalhos bonitos, quentinhos e duráveis. Tudo isso é resultado do que arrecadamos com a Feijoada Solidária”, concluiu.