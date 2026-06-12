Caarapó recebe pacote histórico de obras articulado por Zé Teixeira

Articulação entre governo estadual e mandato parlamentar acelera entregas

A articulação política do deputado estadual Zé Teixeira resultou em um pacote histórico de obras em Caarapó, no sul de Mato Grosso do Sul, consolidando investimentos estratégicos em infraestrutura, saúde e saneamento que alteram a dinâmica de desenvolvimento local. A ação contou com a participação do governador Eduardo Riedel e da prefeita Professora Lurdes durante agenda oficial de entregas e autorizações no município. O conjunto de obras inclui pavimentação rodoviária, ampliação hospitalar, expansão do saneamento e novos projetos urbanos, com impacto direto na economia regional e na qualidade de vida da população.

Entre as principais entregas está a pavimentação da MS-378, com investimento de R$ 124,3 milhões, conectando importantes eixos logísticos e fortalecendo o escoamento da produção agrícola. Na saúde, a reforma e ampliação do Hospital Beneficente São Mateus recebeu R$ 1,3 milhão, ampliando a capacidade de atendimento do SUS. Já na área de saneamento, a nova Estação de Tratamento de Esgoto eleva a cobertura para 92%, com avanço ambiental e sanitário significativo no município.

O pacote também inclui autorização para licitação do Anel Viário e obras de pavimentação urbana, além da modernização da Escola Estadual Padre José de Anchieta, no Distrito de Cristalina, ampliando acessibilidade e estrutura educacional. Durante a agenda, Zé Teixeira destacou a transformação de demandas em resultados concretos, enquanto a prefeita ressaltou a importância da parceria institucional para acelerar investimentos e garantir melhorias estruturais para a população caarapoense.