Neymar desfalca o Brasil contra o Haiti

Seleção preserva Neymar e adota cautela para sequência da Copa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Comissão técnica evita acelerar retorno e prioriza recuperação completa do atacante

O atacante Neymar está fora da partida da Seleção Brasileira contra o Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 10 não viajará com a delegação para a Filadélfia e permanecerá em Nova Jersey, onde seguirá o processo de recuperação da lesão na panturrilha direita. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, mantém cautela e evita antecipar o retorno do jogador. Nesta quinta-feira, Neymar participou do aquecimento com o elenco e realizou atividades com bola antes de treinar separadamente.

O atacante completou um mês de recuperação desde a lesão sofrida atuando pelo Santos e ainda é dúvida para o confronto diante da Escócia, na próxima quarta-feira. A tendência é que ele só volte a atuar na fase eliminatória, caso o Brasil confirme a classificação. Após empatar com o Marrocos na estreia, a Seleção busca a primeira vitória no Mundial diante dos haitianos enquanto aguarda a recuperação completa de seu principal jogador.

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