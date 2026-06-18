Dr. Victor Rocha defende diálogo sobre insalubridade dos médicos

Objetivo é garantir segurança jurídica e valorização dos profissionais da saúde

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta quinta-feira (18), o vereador Dr. Victor Rocha defendeu o diálogo entre a Prefeitura e os médicos da rede pública para solucionar o impasse sobre o pagamento do adicional de insalubridade. O parlamentar informou que recebeu uma representação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS) relatando o descumprimento de decisões judiciais e encaminhou o documento ao presidente da Câmara, Papy, e aos secretários municipais Ulisses Rocha e Isaac José de Araújo. Segundo Dr. Victor, a medida busca construir uma solução com segurança jurídica e respeito aos direitos da categoria.

O sindicato defende que o benefício seja calculado sobre o vencimento-base dos servidores, conforme decisão judicial vigente. O vereador destacou que a valorização dos profissionais é essencial para fortalecer a saúde pública e garantir melhores condições de trabalho. Também afirmou que o diálogo entre a administração municipal e os representantes dos médicos é o caminho para evitar novos conflitos.

Ao encerrar a manifestação, reforçou que a população espera equilíbrio, responsabilidade e bom senso na condução do tema, preservando tanto os direitos dos servidores quanto os interesses do município.