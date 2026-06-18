Riedel defende avanço da rastreabilidade para fortalecer agro de MS

Mato Grosso do Sul reforça controle sanitário da produção agropecuária

O governador de MS, Eduardo Riedel, afirmou nesta quinta-feira (18) que o Estado tem avançado na adoção de tecnologias para garantir a rastreabilidade de produtos agropecuários, mas destacou que novos investimentos são necessários para manter a competitividade nos mercados internacionais. Segundo ele, o Iagro é referência nacional e utiliza sistemas informatizados para monitorar em tempo real a movimentação animal e vegetal, incluindo a Guia de Trânsito Animal (GTA) eletrônica.

A declaração ocorreu durante o Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), em Campo Grande, em meio às discussões sobre as exigências da União Europeia para a importação de carnes brasileiras. Riedel ressaltou que o Estado precisa continuar evoluindo para atender aos padrões sanitários internacionais. Mato Grosso do Sul possui o quinto maior rebanho bovino do país, com 18,8 milhões de cabeças de gado.

O governador também destacou que o acordo entre Mercosul e União Europeia trouxe importantes aprendizados para inserir o Brasil nas discussões globais sobre segurança alimentar e energia, reforçando a qualidade e a confiabilidade da produção rural brasileira.