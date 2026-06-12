Perifeirarte chega a Fátima do Sul com formação para lideranças comunitárias

Fátima do Sul recebe, nos dias 18 e 19 de junho, mais uma edição do Programa Perifeirarte, iniciativa da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Com foco no fortalecimento das comunidades periféricas, o programa promove formações técnicas voltadas às lideranças comunitárias, representantes do terceiro setor e população em geral. Entre os temas abordados estão regularização de entidades, obtenção de CNPJ, uso de ferramentas digitais e orientações sobre documentação institucional.

Desde o lançamento, em maio de 2023, o Perifeirarte já capacitou mais de 1,7 mil lideranças comunitárias em 27 edições realizadas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Para a subsecretária de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Tânia dos Santos, o programa tem como base a construção conjunta com as comunidades.

Formação é feita toda baseada nas principais necessidades das lideranças comunitárias, como regularização de associações. (Foto: Arquivo/SEC)

“O Perifeirarte é uma ação pensada para fortalecer quem já está na linha de frente das comunidades, levando orientação, informação e apoio para que essas lideranças possam se organizar e acessar políticas públicas. Quando a gente chega nesses territórios, a gente também escuta, entende as realidades e constrói junto”, afirma.

A subsecretária também reforça o papel social da iniciativa. “Temos a certeza de que as ações realizadas pelo Perifeirarte concretizam seu propósito ao levar políticas públicas, oportunidades e inclusão social às periferias. Seguiremos trabalhando com respeito, seriedade e compromisso com o serviço público, sempre buscando fortalecer iniciativas que transformam vidas e aproximam o poder público da população”, completa.

Programação

18 de junho (quinta-feira)

Local: Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul (ACIFAS) – Rua Presidente Dutra, 1949 – Centro

18h – Abertura

18h30 – Assinatura de adesão ao Programa Protege

19h – Palestra “Protege – Por Elas, Proteção de Todos os Lados – Eixo Liderança Também Protege”, com Manuela Nicodemos Bailosa, subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres

19h40 – “Noções básicas para formação e regularização da documentação e CNPJ das entidades comunitárias”, com Edimara Pereira Ramirez, contadora da Start Contabilidade

20h20 – “Agricultura Urbana e Periurbana”, com Eder Milton Vasques, coordenador de Cooperativismo, Crédito e Acesso a Mercados da SEAF/Semadesc

19 de junho (sexta-feira)

Local: Feira Central – Distrito de Culturama, Fátima do Sul

19h – Atividades culturais do Programa Perifeirarte

Inscrições

As inscrições para o Curso de Formação Continuada de Lideranças Comunitárias são gratuitas e podem ser realizadas por lideranças comunitárias, representantes de associações, entidades do terceiro setor e demais interessados em fortalecer a atuação comunitária em seus territórios.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://www.responde.ms.gov.br/pesquisa/669