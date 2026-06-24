Idoso é achado morto dentro de saco em chácara no Assentamento Conquista

Vítima estava desaparecida desde o fim de semana

Um idoso de 72 anos, identificado como Antônio Ormondes Pereira, foi encontrado morto em uma chácara no Assentamento Conquista, em Campo Grande. O corpo estava dentro de um saco de carga e com uma sacola plástica na cabeça, em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido dias antes da localização. A Polícia Militar chegou ao local após denúncia anônima e confirmou a ocorrência na tarde desta quarta-feira (24).

As primeiras informações levantadas pela equipe policial apontam que a vítima trabalhava na propriedade rural e convivia com outros funcionários. A principal suspeita é de que um colega de trabalho possa ter cometido o crime, mas o autor ainda não foi localizado. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que recolheram vestígios e iniciaram a investigação. Após os procedimentos iniciais, a identidade da vítima foi oficialmente confirmada.

O caso foi encaminhado à DEPAC CEPOL, que ficará responsável pela apuração da motivação e autoria do homicídio. As autoridades seguem em diligências para tentar localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.





