Funcionário é suspeito de desviar vendas de botijões na Vila Progresso

Proprietário descobriu irregularidade durante conferência de estoque

Um funcionário de uma conveniência na Vila Progresso, em Campo Grande, é suspeito de ter se apropriado indevidamente do valor da venda de botijões de gás. O caso veio à tona após o proprietário identificar inconsistências no caixa durante a conferência diária do estabelecimento.

Segundo o registro policial, dois botijões teriam sido vendidos, mas o dinheiro correspondente não foi localizado no caixa da empresa. A apuração interna apontou que os pagamentos, somando cerca de R$ 254, teriam sido feitos por clientes via PIX diretamente para uma chave vinculada ao funcionário responsável pelo atendimento. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda no local de trabalho, onde ele confirmou o recebimento dos valores em conta pessoal e alegou falha operacional envolvendo a máquina de cartão.

O caso foi encaminhado à delegacia e registrado como furto qualificado por abuso de confiança, ficando sob investigação da Polícia Civil para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.