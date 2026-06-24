NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura municipal inaugura casa do artesanato e entrega carteiras nacionais aos artesãos.

A Prefeitura Municipal inaugurou na noite desta sexta-feira (19), às 17h, a Casa do Artesanato de Nova Alvorada do Sul, um espaço criado para valorizar os artesãos do município, fortalecer a cultura local e incentivar a geração de renda por meio da economia criativa.

A solenidade reuniu o Prefeito José Paulo Paleari, Primeira dama Maite Paleari, Vice Valdemar Rocha, artesãos, lideranças locais, vereadores, o deputado estadual Zé Teixeira e membros da comunidade, marcando um momento histórico para o setor cultural do município.

Além da inauguração do novo espaço, o evento foi marcado pela entrega das Carteiras Nacionais do Artesão, documento que reconhece oficialmente a atividade artesanal e garante acesso a diversos programas, feiras, capacitações e oportunidades de comercialização em todo o país.

Durante o evento, o prefeito Paleari destacou que a Casa do Artesanato representa mais uma conquista para a cultura e para os trabalhadores que mantêm vivas as tradições do município.

“Estamos entregando um espaço que valoriza nossos artesãos e reconhece a importância do trabalho que eles realizam. A Casa do Artesanato nasce para ser um ponto de referência da nossa cultura, um local de oportunidades e geração de renda. Também temos a alegria de entregar as Carteiras Nacionais do Artesão, um reconhecimento merecido para quem dedica seu talento à arte e à preservação da nossa identidade cultural”, afirmou Paleari.

A Casa do Artesanato passa a oferecer um ambiente adequado para exposição e comercialização dos produtos confeccionados pelos artesãos locais, fortalecendo o setor e ampliando a visibilidade dos talentos de Nova Alvorada do Sul.

Para o prefeito Paleari, o novo espaço representa mais um compromisso cumprido pela administração municipal.

“Investir na cultura é investir nas pessoas. Estamos criando oportunidades, fortalecendo a economia criativa e valorizando quem ajuda a construir a história de Nova Alvorada do Sul com seu talento e dedicação”, concluiu.

O espaço era utilizado como centro comercial, e após a inauguração do novo camelódromo o prédio estava fechado a alguns anos. Após as manutenções necessárias, o prédio passa agora a ser dedicado a divulgação do Artesanato local.

