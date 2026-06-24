Caarapó conquista o primeiro lugar em alfabetização na Coordenadoria Regional de Educação de Dourados

A educação de Caarapó celebra mais uma importante conquista. De acordo com os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (SAEMS), o município alcançou o 1º lugar em alfabetização entre os 12 municípios que integram a CRE 5 – Dourados/MS, evidenciando os avanços obtidos na aprendizagem e o compromisso da rede pública de ensino com a alfabetização das crianças.

Na rede municipal, participaram da avaliação 401 estudantes, alcançando 98,76% de participação, índice que demonstra o engajamento das escolas, dos professores, das equipes gestoras e das famílias no processo educacional. O município obteve proficiência média de 649,13 pontos, sendo classificado no padrão de desempenho Adequado.

Além disso, os dados do Índice Criança Alfabetizada (ICA) demonstram uma evolução significativa do município. Entre os anos de 2024 e 2025, Caarapó apresentou crescimento no percentual de estudantes alfabetizados, passando de 66% para 80%, superando a meta estabelecida para o período. O resultado evidencia um avanço de 14 pontos percentuais, demonstrando o fortalecimento das ações pedagógicas voltadas à alfabetização na idade certa.

Os números refletem o fortalecimento das políticas educacionais desenvolvidas no município, com investimentos na alfabetização, formação continuada de professores, acompanhamento pedagógico e ações voltadas à melhoria da aprendizagem desde os primeiros anos escolares.

O resultado reforça o compromisso da rede municipal de ensino com a garantia do direito à aprendizagem, especialmente na fase da alfabetização, considerada uma das etapas mais importantes da trajetória escolar das crianças.

Nos últimos anos, a educação municipal tem recebido investimentos em infraestrutura, tecnologia, materiais pedagógicos e valorização dos profissionais da educação. Entre as ações desenvolvidas estão a entrega de kits escolares e uniformes aos estudantes, a ampliação de projetos pedagógicos e o fortalecimento do acompanhamento educacional nas unidades de ensino.

Mais do que indicadores, os resultados do SAEMS e do ICA revelam, de forma clara, os avanços da educação em Caarapó e reafirmam o compromisso da rede municipal de ensino com a garantia do direito à aprendizagem. O desempenho alcançado traduz-se em evidências concretas de que o trabalho coletivo desenvolvido nas escolas tem produzido impactos reais na vida dos estudantes, fortalecendo cada vez mais a qualidade da educação oferecida no município.