Riedel nomeia Ana Carolina Ali Garcia desembargadora do TJMS

Nomeação de Ana Carolina marca nova composição no Tribunal de Justiça de MS

O governador Eduardo Riedel nomeou Ana Carolina Ali Garcia como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A decisão contempla a vaga do Quinto Constitucional destinada à OAB/MS, anteriormente ocupada por Ary Raghiant Neto. A nomeação foi oficializada em publicação no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (18). O ato encerra o processo de escolha iniciado com a formação da lista sêxtupla pela OAB/MS. O decreto formaliza a indicação após todas as etapas previstas no rito constitucional.

A lista tríplice foi definida pelo Tribunal Pleno do TJMS após quatro rodadas de votação, fato considerado inédito. Ana Carolina obteve ampla maioria na primeira rodada, consolidando sua indicação entre os três nomes finais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contou com a participação de seus membros na definição da lista. OAB/MS conduziu anteriormente a formação da lista sêxtupla. Com a nomeação, o TJMS volta a contar com 20 desembargadores em sua composição.