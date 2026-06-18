Otávio Trad destaca Projeto UniverCIDADES como importante iniciativa para buscar soluções para Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quarta-feira (17), o vereador Otávio Trad esteve na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), onde se reuniu com o reitor Pe. Hermenegildo Conceição, a prefeita Adriane Lopes, autoridades, pesquisadores e docentes para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela instituição nas áreas de pesquisa e ensino.

A visita integra o Projeto UniverCIDADES, que tem por objetivo promover o diálogo entre o Poder Público e as universidades e assim colocar o conhecimento científico no centro das discussões sobre os desafios da cidade, contribuindo para a construção de políticas públicas mais eficientes, inovadoras e alinhadas às necessidades da população.

Segundo Trad, a união entre o poder Executivo e Legislativo e as instituições de ensino é fundamental para o desenvolvimento do município. “Este projeto é uma maneira de o poder público e as instituições de ensino fortalecerem os laços e buscarem soluções para os problemas que a nossa capital enfrenta por meio de estudos e pesquisas”, afirmou.

O vereador também destacou os pontos positivos do Projeto UniverCIDADES para a capital. “O futuro requer qualificação, estudo técnico e científico para encontrar as soluções para os desafios do cotidiano. Aqui nós temos pesquisadores que não apenas identificam o problema, mas também o estudam, auxiliando para que a solução chegue na ponta, no munícipe da capital”, concluiu.

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