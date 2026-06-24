Mapa identifica irregularidades em arroz e feijão em SP

Auditorias incluem apreensões, inutilização de embalagens e coleta de amostras

O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma força-tarefa de fiscalização em empresas de beneficiamento e empacotamento de arroz e feijão no estado de São Paulo. As ações ocorreram em seis municípios e tiveram como foco verificar a qualidade, a rastreabilidade e o cumprimento da legislação vigente. Durante as inspeções, auditores analisaram documentação, origem dos produtos e condições das unidades.

A operação resultou na apreensão de cerca de 30 mil quilos de feijão em Itu, Campinas e Sorocaba, por falta de comprovação de origem e presença de insetos vivos. Também foram fiscalizados mais de 139 mil quilos de arroz em Rio Claro, Elias Fausto e Cerquilho, com apreensão de 6 mil quilos em um estabelecimento irregular e inutilização de embalagens.

Uma empresa teve a produção suspensa cautelarmente após a constatação de irregularidades. O Mapa também coletou 20 amostras para análises laboratoriais. A ação reforça a fiscalização para garantir a qualidade dos alimentos e a segurança do consumidor.