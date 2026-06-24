Mapa identifica irregularidades em arroz e feijão em SP

Operação do governo aponta falhas graves na rastreabilidade de alimentos

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação / Mapa

Auditorias incluem apreensões, inutilização de embalagens e coleta de amostras

O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma força-tarefa de fiscalização em empresas de beneficiamento e empacotamento de arroz e feijão no estado de São Paulo. As ações ocorreram em seis municípios e tiveram como foco verificar a qualidade, a rastreabilidade e o cumprimento da legislação vigente. Durante as inspeções, auditores analisaram documentação, origem dos produtos e condições das unidades.

A operação resultou na apreensão de cerca de 30 mil quilos de feijão em Itu, Campinas e Sorocaba, por falta de comprovação de origem e presença de insetos vivos. Também foram fiscalizados mais de 139 mil quilos de arroz em Rio Claro, Elias Fausto e Cerquilho, com apreensão de 6 mil quilos em um estabelecimento irregular e inutilização de embalagens.

Uma empresa teve a produção suspensa cautelarmente após a constatação de irregularidades. O Mapa também coletou 20 amostras para análises laboratoriais. A ação reforça a fiscalização para garantir a qualidade dos alimentos e a segurança do consumidor.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Aviso de Pauta: Agetran lança operação de patinetes e novo reordenamento viário

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), apresenta nesta terça-feira (23) a operação experimental de patinetes...
Leia mais

Fim da escala 6×1 gera debate político e econômico em MS

Milton - 0
PEC da jornada reacende tensão entre setor produtivo e Congresso O deputado estadual Zé Teixeira (PL) criticou a proposta de fim da escala 6x1 durante...
Leia mais

Senador do PT explica negociação de imóvel investigado pela PF

Milton - 0
Polícia Federal investiga possível relação entre a aquisição e grupo econômico alvo da operação O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que o apartamento avaliado em...
Leia mais

Idoso morre após queda ao desembarcar de ônibus na Capital

Milton - 0
Idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Roberto de Jesus Pupo, de 66 anos, morreu após sofrer uma queda ao desembarcar de...
Leia mais