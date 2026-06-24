São João de Ladário bate recorde histórico de público e reúne maior multidão de todas as edições da festa

Última noite do Arraial leva cerca de 16 mil pessoas à Avenida 14 de Março e registra o maior público da história das festas juninas realizadas no município

A última noite do São João de Ladário entrou para a história como a maior edição já realizada do tradicional evento. Cerca de 16 mil pessoas lotaram a Avenida 14 de Março para acompanhar o encerramento da festa, que teve como grande atração o cantor Ferrugem e registrou o maior público entre todas as edições das festas juninas promovidas no município.

Nem mesmo o frio intenso e a chuva que atingiram a cidade durante a noite foram capazes de afastar o público. Vestidos com casacos, capas de chuva e carregando o entusiasmo característico da festa, moradores e visitantes compareceram em peso para prestigiar a programação, demonstrando a força da tradição do Banho de São João e o sucesso do evento.

Maior público da temporada na região

A programação também ganhou destaque regional ao reunir o maior público da temporada de festas juninas da região. A noite foi marcada por música, cultura, tradição e grande participação popular, consolidando Ladário como um dos principais destinos das celebrações juninas em Mato Grosso do Sul.

Ferrugem leva multidão ao delírio

O show de Ferrugem foi o ponto alto da programação. O cantor colocou o público para cantar em coro sucessos como “Pirata e Tesouro”, “Apaguei Pra Todos” e “Pra Você Acreditar”, transformando a Avenida 14 de Março em um verdadeiro espetáculo de alegria e emoção.

Antes da atração nacional, a festa contou com apresentações culturais que valorizaram os artistas locais e as tradições do município, reforçando o compromisso do evento com a preservação da cultura ladarense.

Banho de São João emociona fiéis e visitantes

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o tradicional Banho de São João, manifestação cultural que simboliza a fé e a identidade do povo ladarense. A imagem de São João Batista foi conduzida em cortejo até a Orla Portuária e, em seguida, levada ao Rio Paraguai para o tradicional banho, reunindo moradores, visitantes e devotos em uma celebração de religiosidade e cultura popular.

O ritual, considerado uma das principais marcas da festa, mantém viva uma tradição transmitida de geração em geração e transforma a orla do município em um cenário de fé, emoção e pertencimento cultural.

Economia aquecida e turismo fortalecido

Além das atrações musicais e religiosas, o São João de Ladário movimentou significativamente a economia local. Comerciantes, barracas de alimentação, food trucks, artesãos e empreendedores aproveitaram o grande fluxo de visitantes, fortalecendo o turismo e gerando renda para dezenas de famílias.

Tradição consolidada

O Arraial do Banho de São João de Ladário foi realizado pela Prefeitura de Ladário, por meio da Fundação de Cultura do município, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

Com recorde de público, mesmo sob chuva e baixas temperaturas, a edição de 2026 encerra marcada na história de Ladário como a maior festa junina já realizada no município, reafirmando a força de uma tradição que atravessa gerações e continua atraindo milhares de pessoas às margens do Rio Paraguai.