Senado manifesta solidariedade às vítimas de terremotos na Venezuela

Nelsinho Trad reforça atuação do Parlamento Amazônico em apoio à crise

Milton
Publicado por Milton
Foto: Edilson Rodrigues

Parlamentares destacam apoio humanitário e cooperação internacional

Senadores brasileiros manifestaram solidariedade às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, em meio a relatos de mortos, feridos e desaparecidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou que a CRE e o Parlamento Amazônico estão à disposição para colaborar em ações de cooperação internacional e apoio humanitário, destacando o papel das equipes de busca e salvamento e desejando êxito à missão com participação de profissionais brasileiros.

No contexto da tragédia, parlamentares como Eduardo Braga (MDB-AM), Tereza Cristina (PP-MS), Damares Alves (Republicanos-DF), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Girão (Novo-CE) também se manifestaram em apoio às vítimas, ressaltando a necessidade de ajuda rápida, solidariedade às famílias e esforços de resgate, enquanto o Senado reafirmou disposição para cooperação regional e destacou a importância do fortalecimento das estruturas de emergência diante de desastres naturais.

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