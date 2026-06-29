Prefeitura convoca aprovados para contratação temporária

A Prefeitura de Campo Grande convocou 311 candidatos aprovados em processo seletivo simplificado temporário para os cargos de merendeiro e auxiliar de manutenção. A convocação foi publicada nesta segunda-feira (29), na edição nº 8.371 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Do total de convocados, 150 foram chamados para o cargo de merendeiro e 161 para auxiliar de manutenção, reforçando o quadro de profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os candidatos convocados devem comparecer nesta terça-feira (30), a partir das 8h, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), para apresentação da documentação exigida no processo de contratação.

O atendimento será realizado na sede da Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

A Prefeitura orienta os convocados a consultarem a publicação oficial no Diogrande para verificar a relação completa dos nomes, bem como a documentação necessária e demais orientações para a efetivação do contrato temporário.