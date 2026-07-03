Com R$ 280 milhões em investimentos, Prefeitura lança “Vira CG Infraestrutura”

A Prefeitura de Campo Grande lançou na última quinta-feira (2), o programa Vira CG Infraestrutura, um pacote de investimentos que soma mais de R$ 280 milhões destinados a obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e implantação de ciclovias. O programa nasce com o objetivo de corrigir problemas históricos da capital, levando asfalto novo e saneamento para 29 bairros e mais de 200 ruas que esperavam por melhorias há décadas. No total, serão mais de 80 quilômetros de vias transformadas.
O marco inicial foi a assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o início imediato das obras no Jardim das Nações, a primeira região beneficiada por essa grande frente de trabalho urbana.
A região do Anhanduizinho, inclusive, é o ponto de partida das intervenções do Vira CG, concentrando R$ 78,2 milhões para mudar a realidade de oito bairros e mais de 70 vias.
O primeiro passo: Transformação no Jardim das Nações
No Jardim das Nações, o investimento total para mudar a rotina dos moradores é de R$ 15,7 milhões. As obras de asfalto e drenagem foram divididas em duas etapas para garantir a agilidade das entregas. A primeira fase já começou, cobrindo 17 ruas com um aporte superior a R$ 10,3 milhões para implantar quase 5 quilômetros de pavimentação. Logo na sequência, a segunda etapa vai expandir o benefício, ultrapassando os 7 quilômetros.
Durante a cerimônia, a prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso em tirar do papel obras aguardadas há gerações. “A assinatura desta Ordem de Serviço representa o início de uma transformação aguardada há décadas pelos moradores. Essas obras de drenagem e pavimentação vão melhorar a infraestrutura do bairro, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida às famílias do Jardim das Nações”, afirmou.
O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Brandão, também acompanhou o ato. “O Jardim das Nações abre este pacote e, em um futuro muito próximo, os moradores deixarão de conviver com o barro e com a poeira”, destacou Brandão, ressaltando que o alinhamento com a bancada federal e o Governo do Estado foi fundamental para garantir o início das entregas.
Representando o Governo do Estado e o governador Eduardo Riedel,o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, reforçou o compromisso do Estado com o desenvolvimento da Capital e o impacto dos investimentos conjuntos.
“O Governo do Estado acredita em Campo Grande e é parceiro desse trabalho para transformar a cidade. Além do Jardim das Nações, temos investimentos importantes com a bancada federal no Jardim Itamaracá, no Rita Vieira e no Itanhangá. Também estamos finalizando a pavimentação nas Moreninhas 3 e 4, além do tão esperado acesso até a Avenida Gury Marques e o novo Santa Emília.” finaliza.
Moradores celebram o fim do sofrimento
A chegada do maquinário põe fim a uma rotina de poeira constante no calor e barro intransitável nos períodos de chuva, problemas enfrentados há quase vinte anos pela comunidade local.
“Em época de chuva era muito barro aqui, e no calor é uma poeira insuportável. O asfalto vai melhorar muito aqui, principalmente no deslocamento, que ajuda a não perder mais tanto tempo”, comentou o autônomo Robson Cruz, morador da região há 20 anos.
A aposentada Geralzina da Silva reforça o impacto direto que a pavimentação traz para a dignidade do lar. “Quando está seco, vai poeira até na comida, que a gente tem que jogar fora depois”, lamentou.
Confira as 17 ruas da primeira etapa no Jardim das Nações:
Rua Luis Coutinho
Rua Maisa Coutinho Anache
Rua Maria Garbini
Rua Jacira Gonçalves Lazarini
Rua Paulo Arashiro
Rua Hikaru Kamiya
Rua Ary Matoso
Rua Hailton de Almeida Lemos
Rua Délia Sobral Pettengil
Rua Hermelindo Lazarini
Rua Elpídio Espíndola
Rua Gabriel Abrão
Rua Daniel Jano Catarineli
Rua Tatsumi Gonda
Rua Aguida Assis Ribeiro
Rua Ikudo Gonda
Rua Jorge Rahe