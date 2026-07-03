Dr. Luiz Ovando reforça investimentos em Campo Grande com foco em saúde e infraestrutura

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Campo Grande esteve no centro da agenda do deputado federal Dr. Luiz Ovando nesta semana. As ações reforçam duas áreas fundamentais para a população: saúde e infraestrutura

Na saúde, o deputado participou da agenda do Vira CG Saúde na Maternidade Cândido Mariano, instituição que já recebeu mais de R$ 4,7 milhões em recursos destinados pelo seu mandato.

“Como médico, eu sei que saúde não se faz apenas com discurso. Saúde se faz com estrutura, investimento e atendimento digno para a população”, destacou Dr. Luiz Ovando.

Com o programa, a maternidade passa a reforçar os atendimentos especializados pelo SUS, dentro de uma ação que prevê mais de 13,3 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

“Cada recurso enviado precisa chegar na ponta, onde a pessoa está esperando por uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Esse é o compromisso do nosso mandato”, afirmou.

A semana também teve foco em infraestrutura, com a participação do deputado no lançamento do Vira CG Infraestrutura, que contempla obras de pavimentação e drenagem no Jardim das Nações, região do Anhanduizinho.

Ao todo, Dr. Luiz Ovando já destinou R$ 67,9 milhões para Campo Grande, em áreas como saúde, pavimentação, assistência social, educação, esporte, segurança pública e infraestrutura. Somente em 2025 e 2026, os recursos enviados para a Capital somam mais de R$ 30,5 milhões.

“O nosso trabalho é transformar emenda parlamentar em resultado concreto: asfalto, atendimento, estrutura e mais qualidade de vida para quem vive em Campo Grande”, completou o deputado.

Com presença ativa na Capital, Dr. Luiz Ovando reforça uma marca do mandato: trabalho sério, recursos bem aplicados e entregas que fazem diferença na vida das pessoas.

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