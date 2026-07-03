Curso de manicure forma alunos e incentiva geração de renda

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), concluiu mais uma capacitação gratuita voltada à qualificação profissional e à geração de renda. O curso de Manicure e Pedicure, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Albino Coimbra, no Jardim Aeroporto, formou 24 alunos, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de empreendedorismo.

As aulas começaram no dia 29 de junho e ofereceram formação prática e teórica sobre técnicas de manicure e pedicure, cuidados com as unhas, higienização, embelezamento e atendimento ao cliente. Ao final da capacitação, os participantes saíram preparados para atuar na área da beleza, seja como profissionais autônomos, em salões ou até mesmo iniciando o próprio negócio.

Além de abrir portas para o mercado de trabalho, a qualificação representa uma oportunidade para quem busca conquistar independência financeira ou complementar a renda familiar. A área da beleza é um dos segmentos que mais cresce no país e oferece diversas possibilidades de atuação, inclusive com atendimento domiciliar e horários flexíveis, favorecendo principalmente quem deseja empreender.

Entre as participantes está Geovana Lemes, de 23 anos, que vê no curso um passo importante para realizar seus planos profissionais. “Eu gostei bastante, aprendi muitas técnicas novas que vão me ajudar a colocar em prática no meu negócio, que pretendo abrir”, afirmou.

A secretária executiva da Juventude, Maithê Medina, destaca que levar cursos gratuitos aos bairros é uma forma de aproximar a qualificação de quem mais precisa e criar novas oportunidades para a população.a amplia o acesso à capacitação em diferentes regiões da cidade, incentiva o empreendedorismo e fortalece a geração de emprego e renda em Campo Grande.

A secretária executiva da Juventude, Maithê Medina, destaca que levar cursos gratuitos aos bairros é uma forma de aproximar a qualificação de quem mais precisa e criar novas oportunidades para a população. “Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que os participantes possam transformar conhecimento em oportunidade. Muitas pessoas encontram nesses cursos uma chance de empreender, conquistar uma renda própria ou complementar o orçamento da família, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.”