Todos em ação leva serviços e ecoponto ao Tiradentes neste sábado

Neste sábado (27), a partir das 8h, os moradores do Bairro Tiradentes terão acesso a uma série de serviços gratuitos durante mais uma edição do mutirão Todos em Ação, na Escola Municipal Professora Oliva Enciso. Além de atendimentos nas áreas de saúde, assistência social e orientação jurídica, o evento contará com um ecoponto para descarte correto de materiais recicláveis e será ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026.

Quem levar papel, papelão, plástico, vidro, pilhas, baterias, óleo de cozinha usado, metais, banners, lonas e pequenos eletrodomésticos poderá fazer o descarte ambientalmente correto. Como incentivo, os 100 primeiros moradores que entregarem materiais recicláveis receberão um kit de verduras.

O mutirão também reforça a solidariedade. A escola será um ponto de arrecadação de casacos e cobertores em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade por meio da Campanha do Agasalho 2026, prorrogada até 31 de julho. A proposta é facilitar as doações, permitindo que quem for buscar atendimento também possa contribuir com a campanha.

Ao longo da manhã, a população também poderá aproveitar serviços como corte de cabelo, distribuição de mudas e atendimento veterinário para cães e gatos da comunidade, além de consultas e orientações oferecidas pelas equipes da Prefeitura e instituições parceiras.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, o programa aproxima os serviços públicos da população ao reunir equipes da Prefeitura, universidades, instituições públicas e parceiros da iniciativa privada em um único local. “O mutirão leva atendimento para perto da casa das pessoas. Os secretários saem dos gabinetes e vão até os

bairros, junto com parceiros que ajudam a ampliar os serviços ofertados à população”, afirmou.

A Escola Municipal Professora Oliva Enciso fica na Rua Álvaro Silveira, 210, no Bairro Tiradentes. O atendimento começa às 8h e é aberto a toda a comunidade.

Serviço

Mutirão Todos em Ação

Data: Sábado, 27 de junho

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professora Oliva Enciso

Endereço: Rua Álvaro Silveira, 210, Bairro Tiradentes