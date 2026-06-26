Senar/MS fortalece formação prática de futuros profissionais do agro

Programa prepara estudantes para o mercado de trabalho no agro

O programa Academia de Talentos do Senar/MS tem ampliado as oportunidades para universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho do agronegócio. Um dos exemplos é o estudante de Medicina Veterinária Victor Calvis de Oliveira, de 29 anos, que conquistou seu primeiro estágio após participar da iniciativa. No nono semestre da graduação, ele passou a acompanhar atendimentos técnicos em propriedades rurais e também a atuar na organização e análise de dados no escritório. A experiência permitiu desenvolver competências em gestão, comunicação e assistência técnica, áreas pouco exploradas na formação acadêmica. Segundo o estudante, o programa contribuiu para ampliar sua visão sobre a rotina profissional e prepará-lo para os desafios do setor.

O supervisor Armando Araújo Neto destaca que a metodologia aplicada pelo Senar/MS facilita a formação de profissionais alinhados às demandas do campo. Com carga horária de 162 horas ao longo de seis meses, a Academia de Talentos oferece conteúdos estratégicos voltados ao agro para estudantes dos últimos semestres. Ao concluir o programa, os participantes saem aptos a atuar nos projetos do Senar/MS e da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), fortalecendo a qualificação profissional e a empregabilidade no setor rural.