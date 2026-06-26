Presidiário do semiaberto é baleado ao sair de casa no Maria Aparecida Pedrossian

Vítima foi socorrida por familiares e levada à Santa Casa

Um homem de 44 anos, que cumpre pena no regime semiaberto, foi baleado na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. A Polícia Militar, a vítima saía de casa quando foi surpreendida por dois homens armados, que efetuaram diversos disparos e fugiram logo em seguida. Familiares prestaram os primeiros socorros e levaram o homem ao Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes, onde recebeu atendimento inicial.

Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde não foi informado pelas autoridades. Equipes policiais realizaram diligências na região em busca dos autores, mas ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob apuração da Polícia Civil.