Carga irregular com Mounjaro e testosterona é apreendida em rodovia

Polícia intercepta mercadorias importadas sem documentação em Glória de Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/PMR

Motorista desobedeceu ordem de parada e foi alcançado após acompanhamento policial

Um homem de 45 anos foi preso na tarde de quinta-feira (25) após ser flagrado transportando medicamentos importados sem documentação fiscal e produtos eletrônicos avaliados em cerca de R$ 22 mil na MS-475, em Glória de Dourados. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista desobedeceu à ordem de parada durante uma fiscalização e foi abordado após acompanhamento da equipe.

Inicialmente, ele afirmou que retornava do Paraguai trazendo apenas um iPhone, mas a vistoria revelou diversos medicamentos e substâncias sujeitas à regulamentação sanitária. Entre os itens apreendidos estavam tirzepatida, Mounjaro, testosterona, Tesamorelin, GHK-cu, gonadotrofina coriônica humana, além de um iPhone 17 Pro Max e um dispositivo Echo Pop.

O próprio condutor informou que a carga estava avaliada em aproximadamente R$ 22 mil. Como não apresentou notas fiscais nem autorização para a importação, todo o material foi apreendido. O suspeito foi encaminhado, sem necessidade de algemas, à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O caso foi registrado como contrabando e descaminho e será investigado pela Polícia Federal.

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