Novos radares operam em caráter educativo até 14 de julho

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciou a instalação de nove equipamentos de fiscalização eletrônica em vias de elevado fluxo em Campo Grande. A intervenção integra a política de segurança viária do município, desenhada para reduzir a sinistralidade e preservar a vida de todos os utentes no sistema de tráfego urbano.  

Para familiarizar os motoristas com a nova dinâmica das vias, o sistema funcionará num período estritamente educativo entre os dias 30 de junho e 14 de julho de 2026. Durante esta fase de transição, os radares registram as passagens apenas para fins de orientação, sem aplicação de multa aos condutores.  

A fiscalização efetiva, com emissão de autuações para as infrações, entrará em vigor no dia 15 de julho de 2026. A autarquia executará toda a sinalização adequada antes desta data para alertar visualmente quem transita pelos trajetos monitorizados.  

A definição dos locais resultou de estudos rigorosos de engenharia de tráfego. As equipas avaliaram critérios técnicos como o histórico de acidentes, o volume de circulação e a presença de pólos geradores de fluxo, a incluir escolas e unidades de saúde. A administração municipal também atendeu a solicitações diretas encaminhadas por moradores e condutores destas regiões.  

Endereços dos Novos Radares Para facilitar o planeamento das rotas, os equipamentos operam nas seguintes localizações exatas:  

  • Avenida Ministro João Arinos: próximo ao n.º 4136 (em ambos os sentidos da via).  
  • Rua Brilhante: próximo ao n.º 3188. 
  • Avenida Duque de Caxias: próximo ao cruzamento com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho. 
  • Avenida Afonso Pena: no cruzamento com a Rua Bahia.  
  • Avenida Afonso Pena: próximo ao n.º 6.134 (nas imediações do Bioparque).  
  • Avenida Afonso Pena: no sentido oposto ao n.º 6.134.  
  • Rua Ceará: no cruzamento com a Rua Amazonas.  
  • Avenida Bandeirantes: próximo ao cruzamento com a Rua Itália. 
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