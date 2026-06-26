Novos radares operam em caráter educativo até 14 de julho

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciou a instalação de nove equipamentos de fiscalização eletrônica em vias de elevado fluxo em Campo Grande. A intervenção integra a política de segurança viária do município, desenhada para reduzir a sinistralidade e preservar a vida de todos os utentes no sistema de tráfego urbano.

Para familiarizar os motoristas com a nova dinâmica das vias, o sistema funcionará num período estritamente educativo entre os dias 30 de junho e 14 de julho de 2026. Durante esta fase de transição, os radares registram as passagens apenas para fins de orientação, sem aplicação de multa aos condutores.

A fiscalização efetiva, com emissão de autuações para as infrações, entrará em vigor no dia 15 de julho de 2026. A autarquia executará toda a sinalização adequada antes desta data para alertar visualmente quem transita pelos trajetos monitorizados.

A definição dos locais resultou de estudos rigorosos de engenharia de tráfego. As equipas avaliaram critérios técnicos como o histórico de acidentes, o volume de circulação e a presença de pólos geradores de fluxo, a incluir escolas e unidades de saúde. A administração municipal também atendeu a solicitações diretas encaminhadas por moradores e condutores destas regiões.

Endereços dos Novos Radares Para facilitar o planeamento das rotas, os equipamentos operam nas seguintes localizações exatas: