Jogadores do Uruguai contestam Bielsa antes de duelo decisivo contra a Espanha

Crise interna marca preparação uruguaia para confronto da Copa do Mundo

Milton
Publicado por Milton
Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Atletas reclamam da carga de treinamentos e pedem mudança na estratégia de jogo

O Uruguai chega pressionado para a última rodada do Grupo H da Copa do Mundo em meio a uma crise nos bastidores envolvendo o técnico Marcelo Bielsa. Segundo a rádio El Espectador Deportes, líderes do elenco, entre eles Federico Valverde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur, solicitaram uma reunião para cobrar mudanças na metodologia de treinamentos e na forma de atuar diante da Espanha. Os atletas alegam que a elevada carga física contribuiu para lesões durante a preparação e defenderam uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques.

Bielsa teria recusado as sugestões e realizado uma reunião de 48 minutos para justificar seu trabalho, provocando reações de parte do grupo. A emissora ainda informou que alguns jogadores deixaram o encontro antes do fim e que dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol já acompanham a situação.

Até o momento, treinador, jogadores e federação não comentaram o caso. Após dois empates na competição, a seleção uruguaia precisa vencer a Espanha nesta sexta-feira para manter viva a esperança de classificação às oitavas de final.

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