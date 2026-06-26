Inverno acolhedor realizou 235 acolhimentos em três noites

A terceira etapa da ação Inverno Acolhedor, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, garantiu proteção, alimentação e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade durante as noites mais frias da semana. Realizada no Parque Ayrton Senna entre terça-feira e quinta-feira, a estrutura funcionou das 18h às 6h, oferecendo um ambiente seguro e aquecido para quem precisou de abrigo diante das baixas temperaturas registradas na Capital.

Ao longo dos três dias de atendimento, 235 pessoas foram acolhidas. Na primeira noite, o espaço recebeu 80 pessoas, sendo 70 homens e 10 mulheres. Na segunda noite, o número se repetiu, com mais 80 acolhimentos. Já na terceira e última noite, foram atendidas 75 pessoas, entre elas 70 homens e cinco mulheres.

A ação também recebeu três imigrantes venezuelanos na primeira noite de funcionamento. Além disso, o abrigo acolheu animais de estimação que acompanhavam seus tutores, registrando três cães na primeira noite, dois na segunda e outros três na última noite.

Pensada para oferecer não apenas proteção contra o frio, mas também acolhimento e dignidade, a estrutura disponibilizou colchões, cobertores e roupas de inverno, incluindo agasalhos, casacos e calças, fundamentais para enfrentar as noites em que a sensação térmica chegou a registrar índices negativos.

Durante o período de acolhimento, as equipes da Secretaria de Assistência Social prepararam uma programação especial para tornar o ambiente ainda mais confortável. Em uma das noites, os assistidos puderam assistir à partida da Seleção Brasileira em clima de Copa, enquanto saboreavam chocolate quente e pipoca.

O jantar também recebeu atenção especial. Na ocasião, foi servido arroz carreteiro acompanhado de salada e purê. Nos demais dias, as refeições continuaram reforçadas e preparadas para garantir conforto e segurança alimentar aos acolhidos.

Antes do horário de descanso, a equipe ainda ofereceu chá quente e bolo de coco, contribuindo para tornar o ambiente mais acolhedor e proporcionando momentos de cuidado e atenção às pessoas atendidas.

A iniciativa integra as ações emergenciais desenvolvidas pela Prefeitura para proteger a população durante os períodos de frio intenso, reforçando o compromisso com a assistência social e a promoção da dignidade humana.