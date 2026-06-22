Messi ultrapassa Klose e vira maior artilheiro da história das Copas

Craque da Argentina decide contra a Áustria e entra para a eternidade

Lionel Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar dois gols diante da Áustria, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 2026. O camisa 10 da Argentina chegou a 18 gols em Copas e superou o alemão Miroslav Klose, que tinha 16. A atuação decisiva confirmou o protagonismo do atacante em mais uma edição do torneio. O primeiro gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo em jogada coletiva bem trabalhada pela Argentina.

No lance, Messi finalizou de canhota após cruzamento rasteiro e assistência de Almada. Antes disso, o jogador havia desperdiçado um pênalti na partida. No segundo tempo, já nos acréscimos, ele aproveitou rebote dentro da área para ampliar o placar. Com o resultado, a Argentina consolidou a vitória por 2 a 0 e manteve boa campanha na fase de grupos.

Messi chegou a cinco gols na competição e assumiu a liderança da artilharia do torneio. Ao longo de seis Copas do Mundo, o atacante acumula marcas expressivas e evolução constante em desempenho ofensivo.