Messi ultrapassa Klose e vira maior artilheiro da história das Copas

Com dois gols, argentino alcança 18 e amplia marca histórica no Mundial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Globo Esporte

Craque da Argentina decide contra a Áustria e entra para a eternidade

Lionel Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar dois gols diante da Áustria, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 2026. O camisa 10 da Argentina chegou a 18 gols em Copas e superou o alemão Miroslav Klose, que tinha 16. A atuação decisiva confirmou o protagonismo do atacante em mais uma edição do torneio. O primeiro gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo em jogada coletiva bem trabalhada pela Argentina.

No lance, Messi finalizou de canhota após cruzamento rasteiro e assistência de Almada. Antes disso, o jogador havia desperdiçado um pênalti na partida. No segundo tempo, já nos acréscimos, ele aproveitou rebote dentro da área para ampliar o placar. Com o resultado, a Argentina consolidou a vitória por 2 a 0 e manteve boa campanha na fase de grupos.

Messi chegou a cinco gols na competição e assumiu a liderança da artilharia do torneio. Ao longo de seis Copas do Mundo, o atacante acumula marcas expressivas e evolução constante em desempenho ofensivo.

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