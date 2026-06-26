Emenda de Hashioka garante investimentos em projeto esportivo da comunidade japonesa

O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) realizou, na manhã desta quinta-feira, 25, a assinatura simbólica de um cheque no valor de R$ 200 mil, de emenda parlamentar, à Associação Nipo Brasileira de Campo Grande (Nipo). O ato ocorreu na sede da entidade e reuniu a presidente Maria Leni e representantes da comunidade japonesa de Mato Grosso do Sul.

O recurso será utilizado no fortalecimento das atividades esportivas desenvolvidas pela associação, especialmente aquelas ligadas à prática do gateball, modalidade tradicional de origem japonesa que reúne participantes de diferentes faixas etárias e promove a convivência social, o lazer e a qualidade de vida. O montante destinado por Hashioka contribuirá para ampliar as condições de atendimento aos praticantes e para a continuidade das ações voltadas à integração, saúde e bem-estar entre os participantes.



Hashioka tem atuado de forma constante no apoio a atividades, cerimônias e projetos desenvolvidos por entidades nipo-brasileiras em Mato Grosso do Sul. Descendente de imigrantes japoneses, o deputado participa ativamente de eventos culturais e esportivos que valorizam a história, as tradições e os valores que ajudaram a construir o Estado.



Durante a entrega do cheque, o parlamentar destacou a importância de apoiar iniciativas que preservam a cultura japonesa e incentivam hábitos saudáveis por meio do esporte. “Tenho grande respeito e admiração pela comunidade nipo-brasileira, que contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Apoiar projetos que promovem o esporte, a integração entre gerações e a valorização das tradições é uma forma de fortalecer esse legado e garantir que ele seja transmitido às futuras gerações”, afirmou o parlamentar.



Conforme o plano de trabalho da entidade, os recursos serão aplicados em melhorias voltadas à ampliação e ao fortalecimento das ações esportivas desenvolvidas pela associação, beneficiando crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. A iniciativa busca promover a inclusão social, o lazer, a integração intergeracional e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.