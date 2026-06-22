Empreende Sidrolândia abre credenciamentos de julho para fornecimento de produtos e prestação de serviços, confira

Empresas e prestadores de serviço de Sidrolândia já podem participar dos novos credenciamentos abertos pelo programa Empreende Sidrolândia para o mês de julho. As oportunidades contemplam o fornecimento de produtos e a prestação de serviços para atender demandas da administração municipal.

As oportunidades são coordenadas pela Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SAD) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA), e contemplam diferentes áreas de atuação voltadas ao atendimento das demandas da administração pública.

Confira

Lavagem de Veículos (11ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Refeições (Self-Service) em Campo Grande (9ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Locação de Tratores (7ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h.

Cestas Básicas (6ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Apresentação Artísticas Musicais (6ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Superfosfato Simples (SSP) (6ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Passagens Aéreas (4ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Locação de Mesas, Cadeiras e Caixas Térmicas (4ª sessão).

Documentação até 1 de julho

Data de sessão: 2 de julho às 9h.

Marmitex e Refeição tipo Self-service (4ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h.

Prestação de Serviços de Limpeza de Fossas Sépticas e Correlatos (3ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h

Confecção de Próteses Dentárias (3ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h

Fornecimento de Combustível (3ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h

Consultas Médicas – CAPS (3ª sessão).

Documentação até 6 de julho

Data de sessão: 7 de julho às 9h

Aquisição de Artefatos de Concreto Pré-Moldado (2ª sessão).

Documentação até 30 de junho

Data de sessão: 1 de julho às 9h

A Sala do Empreendedor está disponível para prestar orientações aos interessados nos credenciamentos. O atendimento ocorre na Rua Santa Catarina, nº 750, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo WhatsApp (67) 99834-7690.

Os participantes devem ficar atentos aos prazos e às exigências previstas em cada edital. A documentação necessária deve ser encaminhada exclusivamente para o e-mail credenciamento@sidrolandia.ms.gov.br.

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