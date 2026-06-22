Itaporã recebe Campanha Itinerante de Retinografia e reforça compromisso com a saúde preventiva

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Itaporã, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Telesaúde, promoveu nos dias 18 e 19  a Campanha Itinerante de Retinografia, uma importante ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças oculares.

A iniciativa atendeu pacientes diabéticos e portadores de doenças crônicas, grupo considerado mais vulnerável ao desenvolvimento de complicações na visão. Durante a ação, foram realizados 50 exames de retinografia, procedimento que consiste na captura de imagens detalhadas da retina por uma equipe especializada. Posteriormente, as imagens são encaminhadas para médicos oftalmologistas responsáveis pela emissão dos laudos e diagnósticos.

Além dos exames de retina e mapeamento ocular, a campanha também contempla consultas especializadas, ultrassonografias e encaminhamentos para cirurgias eletivas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde ocular.

Itaporã está entre os 13 municípios sul-mato-grossenses contemplados pela ação estadual, juntamente com cidades como Dourados, Campo Grande, Aquidauana e Coxim, demonstrando a importância da parceria entre Estado e municípios na ampliação do atendimento à população.

O prefeito Tiago Carbonaro destacou que investir em saúde preventiva é uma das prioridades da administração municipal. Segundo ele, ações como esta permitem identificar precocemente problemas que poderiam evoluir para situações mais graves, garantindo mais qualidade de vida aos pacientes e reduzindo a necessidade de tratamentos complexos no futuro.

“A prevenção é o melhor caminho. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população, oferecendo atendimento de qualidade e promovendo o cuidado antes que a doença se agrave. Essa parceria com o Governo do Estado fortalece nossa rede de atenção à saúde e beneficia diretamente os itaporaenses”, ressaltou o prefeito.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde preventiva, buscando ampliar o acesso aos exames especializados e garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população de Itaporã.

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