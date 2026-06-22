Chefe do tráfico da Nhanhá é morto em pizzaria

Polícia Civil investiga possível ligação com o tráfico de drogas na região

Maurilho Murer Chaves (36) foi assassinado a tiros na noite de domingo (21), no estacionamento de uma pizzaria na Rua Paraíba, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 22h30, quando a vítima deixava um bar ao lado do estabelecimento e foi surpreendida por homens armados. Segundo a apuração inicial, ao menos três suspeitos participaram da ação criminosa, que teria sido executada com rapidez e fuga imediata do local.

A principal hipótese investigada pela polícia é de acerto de contas ligado ao tráfico de drogas na região da Vila Nhanhá, onde a vítima já era apontada como liderança. Maurilho foi atingido por disparos na cabeça e no tronco e morreu antes da chegada do socorro do Corpo de Bombeiros. Os autores teriam utilizado uma motocicleta e uma Volkswagen Saveiro para cometer o crime e escapar. Na manhã desta segunda-feira, a perícia encontrou vestígios de sangue, objetos pessoais quebrados e sinais da violência no estacionamento.

O caso foi registrado e está sendo investigado pelas forças de segurança. Maurilho já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e possuía outras passagens pela polícia entre 2006 e 2014. A motivação ainda não foi confirmada oficialmente, mas a linha de investigação principal segue sendo execução relacionada ao crime organizado.