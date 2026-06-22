Aviso de Pauta: Agetran lança operação de patinetes e novo reordenamento viário

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), apresenta nesta terça-feira (23) a operação experimental de patinetes e bicicletas elétricas na Capital. A iniciativa permitirá avaliar os impactos desses modais na mobilidade urbana, na segurança viária e no uso da infraestrutura cicloviária, contribuindo para a elaboração de uma futura regulamentação permanente.

Na ocasião, a Agência também apresentará as ações de reordenamento viário realizadas no Jardim Bela Vista e nos cruzamentos da Rua Rodolfo José Pinho com as ruas dos Vendas e Chaad Scaff. As intervenções incluem adequações na circulação, sinalização e semaforização, com foco na melhoria da fluidez do trânsito e da segurança de motoristas e pedestres.

Serviço

Evento: Apresentação da operação experimental de patinetes e bicicletas elétricas e das ações de reordenamento viário da AGETRAN

Data: 23 de junho de 2026

Horário: 13h

Entrevista: Andrea Figueiredo Diretora de mobilidade e planejamento urbano.

Local: Av. Gury Marques, 2395 – Universitário