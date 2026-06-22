PRF recupera caminhão em MS e liberta caminhoneiro mantido refém em SP

Veículo levado em Guarulhos é localizado pela PRF em Nova Andradina

A PRF recuperou, no sábado (20), em Nova Andradina (MS), um caminhão que havia sido roubado em Guarulhos (SP), onde o caminhoneiro era mantido refém durante a ação criminosa. A equipe realizava fiscalização na BR-376 quando recebeu informações de emergência sobre o roubo do veículo e o sequestro da vítima.

Durante as buscas, os policiais localizaram a carreta em circulação e realizaram a abordagem. O condutor afirmou ter sido contratado para transportar o caminhão de Guarulhos até Amambai (MS), versão que levantou suspeitas imediatas. Diante da ocorrência e dos indícios de receptação, ele foi preso em flagrante.

O veículo foi recuperado e encaminhado às autoridades competentes. Após a ação, a PRF confirmou que o motorista mantido em cárcere privado havia sido libertado sem ferimentos.