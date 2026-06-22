Parque Ayrton Senna volta a receber ação Inverno Acolhedor

Com a previsão de uma nova frente fria e temperaturas abaixo de 12ºC em Campo Grande, a Prefeitura vai reativar, a partir das 18 horas desta terça-feira (23), o ponto de apoio do programa Inverno Acolhedor no Parque Ayrton Senna para atendimento à população em situação de rua.

A estrutura funcionará exclusivamente no período noturno até quinta-feira (25), oferecendo acolhimento para as pessoas que aceitarem permanecer no local durante a noite. A previsão meteorológica indica elevação das temperaturas a partir de sexta-feira (26).

A ação contará com atendimento realizado por equipes multidisciplinares, incluindo profissionais do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O espaço também terá apoio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), responsável pelo fornecimento de ração e atendimento veterinário aos animais que acompanham os acolhidos, além da Guarda Civil Metropolitana, que atuará na segurança do local.

O pernoite será encerrado diariamente às 6 horas. Em seguida, os acolhidos serão encaminhados ao Centro POP, onde terão acesso a café da manhã, almoço, lanche da tarde e aos serviços oferecidos pela Rede de Assistência Social do município. Na quinta-feira (25), equipes da Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) e da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizarão um atendimento integrado no local.

Nas duas primeiras etapas do Inverno Acolhedor, realizadas entre os dias 9 e 11 e em 18 de maio, foram registrados 323 acolhimentos no Parque Ayrton Senna. Durante as ações, também foram distribuídas 400 marmitas e 280 cobertores, tanto no ponto de apoio quanto durante as abordagens noturnas realizadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) mantém a campanha de arrecadação de roupas de inverno, com prioridade para peças masculinas adultas, como calças, casacos, meias e toucas. As doações podem ser entregues no Parque Ayrton Senna, a partir das 17 horas durante o funcionamento do ponto de apoio, ou na sede da SAS, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Jardim TV Morena.

Como ajudar

Ao identificar pessoas em situação de rua, a população pode acionar o Serviço Especializado em Abordagem Social pelos telefones (67) 99660-6539 e (67) 99660-1489 ou pelo telefone 156.